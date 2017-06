Entrevista

João Gil assinala 40 anos de carreira com o novo álbum 'João Gil por...', disco para o qual convidou 32 músicos portugueses de várias gerações.

Olha para estes 40 anos de carreira com sentimento de dever cumprido?

Não. O dever está por cumprir desde sempre. Nada está feito e nada esta definitivamente encerrado. O meu trabalho está em construção permanente e é assim que vejo a minha vida. Nunca fiquei a olhar para as coisas que fiz.

E isto de andar há quatro décadas a fazer canções é só talento ou é uma coisa que dá muito trabalho?

Claro que dá muito trabalho. Dá uma trabalheira enorme. É impensável conquistar coisas sem trabalho, só o euromillhões. Isso é sorte. Mas no caso da música a sorte procura-se e trabalha-se.

É fácil juntar 32 músicos no mesmo disco?

Eu tinha isto planeado desde os meus 25 anos de carreira. Na altura tinha reunido vários colegas de estrada em dois espetáculos no CCB. Lembro-me de estar a quente, ainda no rescaldo dessas duas noites, e de ter pensado que quando tivesse mais lastro, mais idade e a minha camioneta tivesse mais uns quilómetros, havia de fazer um disco assim. Há quinze anos que eu tinha isto na cabeça.

Este disco está cheio de jovens músicos como Miguel Araújo, Márcia, Tatanka, Filipe Pinto ou Luísa Sobral. Esta malta nova tem alguma coisa para ensinar a quem já leva 40 anos disto?

Sim, ainda há tudo para aprender. Eu não penso que tudo é adquirido. Tenho um percuso, mas o meu olhar tem que estar sempre virado para o futuro. Neste caso, a forma como os mais novos encaixaram nos temas antigos mostraram-me, por exemplo, que há outras formas de ver as coisas. Aqui há tempos alguém me dizia que eu sou um consagrado e que não tenho nada a provar, mas isso é totalmente falso. Eu sinto-me como se fosse um jogador de futebol no Estádio da Luz. Se fizer uma asneira posso hipotecar a minha carreira toda. A massa associativa é altamente crítica, feroz e às vezes cruel. Se fizermos asneira, tudo o que construímos vai por água abaixo. Não se pode adormecer à sombra da bananeira. Por muito que nos digam ao ouvido que somos os maiores, não devemos acreditar (risos).

Provavelmente nunca se falou tanto de música portuguesa como agora. Será que há também uma abertura maior do público para ouvir aquilo que se faz por cá?

Acho que não. Isto que está a acontecer agora nós já tínhamos visto com os Trovante. A grande diferença é que agora alcançámos um feito histórico ao ganhar a Eurovisão, que no fundo foi mais uma injeção na autoestima dos portugueses. Mas de certa forma a minha geração já viu isto. Nós já cá andávamos quando se deu o boom do rock português. O que fizemos foi aproveitar essa boleia. Depois dos UHF e do Rui Veloso, por exemplo, o público começou a habituar-se à língua portuguesa. Dizer que as pessoas acordaram agora é um mito. O povo português nunca esteve a dormir e sempre gostou da sua língua.

E é ou não uma língua difícil de musicar?

Não. A língua portuguesa é lindíssima e é muito bonita para cantar. É riquíssima do ponto de vista fonético. Tem, por exemplo, muitas dinâmicas que permitem muitas musicalidades e sons diferentes. Eu acho, aliás, que é uma questão de tempo até os jovens que entraram na música pelo inglês, começarem a escrever em português.