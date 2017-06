PR/Açores

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, evitou hoje comentar a possível extinção do cargo de Representante da República, que é consensual entre as forças representadas na Assembleia Legislativa dos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre esta matéria depois de se reunir, na Horta, Faial, com representantes dos seis partidos com assento no parlamento açoriano, encontros que apontou como "um passo importante e significativo", que mostra "a maturidade da democracia" em Portugal e nos Açores.

"O Presidente da República não vai comentar os vários pontos de que se falou nos encontros que terminaram agora", respondeu, referindo-se à possível extinção do cargo de Representante da República.