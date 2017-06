Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recebeu, na noite de domingo, os líderes rivais da ilha dividida de Chipre, na tentativa de resolver o impasse das conversações sobre a reunificação, que se encontram bloqueadas.

Antes do início do jantar de trabalho, António Guterres posou para os fotógrafos com os dois líderes - apertando as mãos do líder cipriota grego, Nicos Anastasiades, e do líder cipriota turco da autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN, apenas reconhecida por Ancara), Mustafa Akinci.

O secretário-geral da ONU convidou os líderes rivais para discutir as negociações de paz e o caminho a seguir.