O líder máximo das FARC, Rodrigo Londoño, conhecido como "Timochenko", pediu no domingo uma supervisão internacional da aplicação do acordo de paz na Colômbia devido a um "reiterado incumprimento" por parte do governo.

"Perante o reiterado incumprimento do acordo de paz por parte do Governo, [nós], as FARC, pedimos supervisão internacional", escreveu "Timochenko" na sua conta na rede social Twitter.

Existe já um mecanismo tripartido responsável por monitorizar o cumprimento do cessar-fogo bilateral e definitivo em que participam representantes das Nações Unidas, do governo colombiano e das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).