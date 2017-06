Actualidade

Bahrein, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje o rompimento de relações diplomáticas e o corte de ligações aéreas e marítimas com o Qatar, acusando o país de ingerência e de apoiar o terrorismo.

A Arábia Saudita afirmou querer "proteger a sua segurança nacional dos perigos do terrorismo e do extremismo", enquanto o Bahrein sustentou a sua decisão acusando Doha de "minar a segurança e estabilidade" do país e de "interferir nos seus assuntos" internos.

DM //ISG