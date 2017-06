Actualidade

O mês de maio em Portugal continental foi "extremamente quente", com uma onda de calor, informou o Instituto do Mar e da Atmosfera, referindo que a seca meteorológica se mantém em quase todo o território.

De acordo com o Boletim Climatológico disponibilizado hoje na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na internet, o mês de maio foi "extremamente quente em relação à temperatura e normal em relação à precipitação".

O documento indica também que no final de maio, em relação ao mês de abril, mantém-se a situação de seca meteorológica em quase todo o território de Portugal continental.