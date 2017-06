Londres/Atentados

A polícia britânica anunciou hoje ter levado a cabo, durante a madrugada, duas novas rusgas e ter detido "várias pessoas" no âmbito da investigação aos ataques de sábado à noite, que fizeram sete vítimas mortais.

"Por volta das 04:15 [mesma hora em Lisboa], os efetivos do comando antiterrorista que investigam os ataques terroristas de London Bridge fizeram buscas em duas moradas novas - uma em Newham e outra em Barking", no leste de Londres, indicou a polícia, acrescentando que "um determinado número de pessoas foram detidas".

A polícia metropolitana de Londres tinha já anunciado a detenção de 12 pessoas no distrito de Barking, a cerca de 14 quilómetros de Londres, onde no sábado à noite três homens foram abatidos depois de atropelarem vários transeuntes com uma carrinha e terem esfaqueado outras pessoas.