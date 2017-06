Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse hoje que o presidente Donald Trump quer "manter-se comprometido" com as questões relacionadas com o clima apesar da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

Donald Trump decidiu abandonar o acordo sobre as alterações climáticas porque "não serve os norte-americanos nem os interesses económicos futuros", declarou Tillerson que se encontra de visita à Austrália.

"Eu creio que o presidente [Donald Trump] ao ter indicado que está preparado para rever os assuntos, discutir e talvez encontrar um novo acordo, significa que reconhece que o problema é importante e que está empenhado na questão", acrescentou o secretário de Estado.