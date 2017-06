Actualidade

As dores físicas atrapalham, mas não impedem a assumida "brigada do reumático" da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) de concretizar o sonho antigo de participar nas Marchas Populares, estreando-se este ano no desfile na Avenida da Liberdade.

"Nunca tive a oportunidade, nunca, e sonhava com isto, de maneira que estou feliz", confidenciou Marta Navais, de 74 anos, uma das participantes da marcha da Santa Casa.

A ensaiarem há dois meses, de segunda a sexta-feira, no pavilhão do Vale Fundão, em Lisboa, os 52 marchantes já se sentem "preparadíssimos" para desfilar na Avenida da Liberdade, na noite de 12 para 13 de junho.