Actualidade

Um tumor com dentes foi descoberto no cemitério gótico do Largo do Carmo, em Lisboa, um achado raro que se junta a apenas mais três casos conhecidos mundialmente, disse à agência Lusa a investigadora da Universidade de Coimbra Sofia Wasterlain.

O tumor calcificado, presente na zona pélvica de um esqueleto, tem cerca de 3,8 centímetros de comprimento e 4,3 centímetros de diâmetro, numa massa "irregular e desorganizada", onde é possível constatar a presença de cinco dentes malformados na sua superfície, refere o estudo recentemente publicado no International Journal of Paleonpathology.

Este tipo de tumor é denominado de teratoma e foi encontrado nas escavações arqueológicas realizadas no cemitério gótico que existia perto do Convento e da Igreja do Carmo, cuja utilização decorreu entre "o século XV e o século XVIII", tendo sido interrompida pelo terramoto de 1755, explicou a responsável pelo estudo, Sofia Wasterlain.