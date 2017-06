Actualidade

Pedro diz-se sortudo por poder viver do palco, Nadia divide o teatro com 'babysitting' e trabalho num café, e Luís conta que ser-se ator é estar sempre nervoso, "com a sensação das unhas acabadas de roer".

A vida de um jovem ator em Portugal é cada vez mais feita de incertezas. Sem financiamento, com elencos de companhias reduzidos ao mínimo possível, o caminho faz-se entre contratos precários, trabalho noutras áreas e criação de pequenos grupos, na tentativa de resistir a uma onda que leva à desistência de muitos.

No Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, 14 atores portugueses esperam para entrar no palco onde vão decorrer as audições da École des Maîtres, que junta três jovens de cada um dos quatro países participantes - Bélgica, Portugal, Itália e França - num projeto europeu de formação com alguns dos criadores ou grupos que marcam as artes performativas contemporâneas.