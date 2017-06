Actualidade

O governo do Iémen anunciou hoje o corte de relações com o Qatar, membro da coligação militar árabe que opera no país, acusando Doha de ligações com os grupos houthis pró-iranianos e de apoio a grupos jihadistas.

Desta forma, o Iémen junta-se à Arábia Saudita, aos Emiratos Árabes Unidos, ao Bahrein e ao Egito, países que fazem parte da coligação árabe que romperam ligações com Qatar sob a acusação de apoio "ao terrorismo".

Através de um comunicado, o governo do presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, segue o alinhamento da coligação árabe e excluiu o Qatar da aliança militar e anunciando o corte de ligações diplomáticas com Doha.