Actualidade

A bolsa de Lisboa começou a semana a negociar com perdas, penalizada pelas quedas de cotação dos títulos da EDP, EDP Renováveis e REN.

Às 9:07 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, caía 0,86% para 5.271,82 pontos, com 11 papéis a descerem, cinco a valorizarem-se e três inalterados.

As ações da EDP eram as mais penalizadas àquela hora, ao caírem 3,92% para 3,11 euros, o valor mais baixo desde há duas semanas, enquanto as da EDP Renováveis negociavam também em mínimos desde meados de maio, caindo 0,88% para 6,89 euros. Já os títulos da REN recuavam 1,61% para 2,81 euros, também o valor mais baixo desde o início de maio.