França/Eleições

Otília Ferreira chegou a França em 1969, "a salto", com apenas 12 anos, e hoje quer entrar no parlamento francês como deputada e "contribuir para uma maioria do presidente Macron".

Médica ginecologista e obstetra, a portuguesa de 60 anos integra a lista de candidatos às legislativas de 11 e 18 de junho em França com a etiqueta A República em Marcha! do presidente Emmanuel Macron.

"Atualmente há urgência em dar uma maioria forte ao presidente porque esta recomposição total da política francesa ainda é frágil e tem que ser acompanhada por uma maioria forte. Localmente, ele deu-me essa honra de ser a sua representante e para mim é importante", explicou à Lusa, em português, a candidata.