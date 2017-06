PR/Açores

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou hoje que faz falta ao país "uma verdadeira pedagogia das autonomias regionais" que "combata o preconceito e apazigue a desconfiança".

"(...) Há algo que tarda e que julgo fazer falta ao nosso país e à sociedade portuguesa no seu conjunto ao fim de quatro décadas de experiência autonómica, uma verdadeira pedagogia das autonomias regionais", afirmou Vasco Cordeiro na sessão solene comemorativa do Dia da Região, na sede da Assembleia Legislativa, na Horta, ilha do Faial, presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o presidente do executivo açoriano, é necessário "uma pedagogia das autonomias regionais que possa dar a conhecer e explicar as razões históricas que levaram ao seu surgimento, o que significam e que resultados trazem para o país, uma pedagogia que esclareça, que combata o preconceito e apazigue a desconfiança".