O futebolista Oleg Reabciuk, umas das promessas da formação do FC Porto, renovou hoje com os 'dragões' até 2021, depois de ter efetuado esta época 35 jogos pelos juniores e um pela equipa B.

O jogador, que nasceu na Moldávia e veio com os pais para Portugal quando tinha quatro anos, passou pela formação do Sporting, do NS Rio Maior e do Belenenses, antes de assinar pelo FC Porto em 2016.

"O lateral-esquerdo, de apenas 19 anos, realizou 35 jogos pela equipa de Sub-19 esta temporada, divididos por Campeonato Nacional de Juniores A (27) e UEFA Youth League (8)", lembram os portistas.