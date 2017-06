Actualidade

O realizador norte-americano Terry Gilliam considera de uma "ignorância sem sentido" as acusações de estragos ao Convento de Cristo, em Tomar, alegadamente feitos durante a rodagem do filme "O homem que matou D. Quixote".

Através da rede social Facebook, o cineasta anunciou o final da rodagem do filme - um projeto que tinha em mãos há 17 anos - e sublinhou que nunca desrespeitou a arquitetura do Convento de Cristo, "um dos mais gloriosos edifícios" que disse ter visto.

Em causa está uma reportagem da RTP, emitida na sexta-feira, que acusa a produção de Terry Gilliam de ter causado estragos no Convento de Cristo durante a rodagem do filme, alguns dos quais decorrentes de uma fogueira ateada num claustro do edifício, monumento nacional e classificado como Património Mundial.