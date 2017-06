Actualidade

O BBVA admite agora que a economia portuguesa possa crescer "entre os 2% e os 2,5%" este ano, melhorando a projeção anterior que apontava para uma evolução de 1,7%.

No Observatório Económico de junho hoje divulgado, o banco espanhol antecipa que, no segundo trimestre deste ano e tendo em conta a informação já disponível, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) "se situará em cerca de 0,5%" em cadeia.

A confirmar-se esta projeção, isso colocará o crescimento deste trimestre "abaixo do observado em trimestres anteriores", mas, apesar disso, o BBVA afirma que, para o conjunto do ano, "é muito provável" que o crescimento da economia portuguesa "se venha a situar entre os 2% e 2,5%", acima da previsão anterior, de 1,7%.