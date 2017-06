PR/Açores

O Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino, afirmou hoje que não é nem inimigo nem um obstáculo à autonomia, e que apenas cumpre a Constituição.

"Pessoalmente acho que não exerço nenhuma tutela relativamente ao Governo Regional, não sou nem inimigo da autonomia, nem obstáculo", afirmou aos jornalistas Pedro Catarino, após ser confrontado com as palavras do chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, na sessão solene do Dia da Região.

Hoje, na sede da Assembleia Legislativa Regional, na Horta, ilha do Faial, Vasco Cordeiro insistiu na extinção da figura do Representante da República, perante o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o atual titular do cargo, Pedro Catarino.