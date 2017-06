Londres/Atentados

O líder da oposição no Reino Unido, o trabalhista Jeremy Corbyn, pediu hoje a demissão da primeira-ministra, Theresa May, na sequência da série de atentados deste fim de semana no país, alegando que esta cortou no número de polícias.

Questionado sobre se apoiava ou não os apelos à demissão de May, Corbyn respondeu: "Sim, efetivamente, porque são apelos lançados por muitas pessoas responsáveis, que se sentem inquietas com o facto de que ela foi ministra do interior [Administração Interna] durante tanto tempo e decidiu reduzir os efetivos policiais".

May foi ministra (Secretária do Interior) de maio de 2010 a julho de 2016, quando assumiu o cargo de primeira-ministra, na sequência da demissão de David Cameron.