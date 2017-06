Actualidade

A EDP agendou hoje uma conferência de imprensa para terça-feira, na qual o presidente executivo, António Mexia, falará do processo em que é arguido relativo a eventuais crimes de corrupção e participação económica em negócio.

Fonte oficial da EDP adiantou à Lusa que a conferência de imprensa, com início marcado para as 09:30, decorrerá na sede da elétrica em Lisboa, contando com a presença de "alguns administradores" empresa.

Além de António Mexia, João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, também foi constituído arguido por ter assinado os contratos de apoio à produção de eletricidade, quando era presidente da EDP Produção.