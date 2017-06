Actualidade

A agência de notação financeira ARC Ratings confirmou hoje a nota de Portugal em 'BBB-' e manteve a perspetiva estável, tendo em conta que a economia está estabilizada, mas alertou para constrangimentos que persistem.

Na escala da antiga Companhia Portuguesa de Rating, esta nota reflete um "risco moderado de risco", ou seja, o país demonstra uma capacidade adequada de cumprir os seus compromissos financeiros, mas condições económicas adversas ou mudanças repentinas das circunstâncias podem mais facilmente pôr em risco esta capacidade.

Na nota hoje emitida, a ARC Ratings aponta como aspetos positivos o facto de Portugal ter estabilizado a sua economia, de continuar comprometido com a consolidação orçamental e de estar a "gerir proativamente" a dívida pública, bem como "a vontade provada e a capacidade de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro", o acesso ao financiamento do Banco Central Europeu e a pertença à zona euro como válvula de segurança.