Actualidade

O Tribunal de Aveiro absolveu hoje quatro antigos gestores públicos e outros quatro arguidos do crime de participação económica em negócio, no caso relacionado com a privatização da empresa PEC Lusa, detentora dos matadouros de Aveiro, Coimbra e Viseu.

Em causa estava a venda da empresa pública em 1999 por cerca de 140 mil contos (700 mil euros), metade do preço aprovado pelo então Governo de António Guterres.

O coletivo de juízes não encontrou provas de que os arguidos tenham atuado com a intenção de obter para si qualquer benefício com este negócio, causando um prejuízo para o Estado.