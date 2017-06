Autárquicas

O Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se na quarta-feira em Lisboa para aprovar coligações às eleições autárquicas, estando previstas pelo menos mais duas reuniões até ao final de julho, disseram à Lusa fontes do partido.

De acordo com a convocatória do órgão máximo do CDS entre congressos, há um ponto único para a reunião: "eleições autárquicas 2017- apresentação, discussão e votação de acordos de coligação".

Fontes do partido indicaram à Lusa que haverá mais duas reuniões do Conselho Nacional até ao final do mês de julho para aprovar alianças pré-eleitorais para as autárquicas de 01 de outubro.