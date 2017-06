Actualidade

O International Center of Photography, em Nova Iorque, celebra o 70.º aniversário da agência Magnum, uma das mais importantes agências de fotografia do mundo, com uma exposição que inclui obras dos fundadores Robert Capa e Henri Cartier-Bresson.

A exposição é organizada por Clément Chéroux, antigo curador de fotografia do Centro Pompidou, em Paris, e explora a história da segunda metade do século XX, através do trabalho de 75 fotógrafos desta agência.

"Quando se olha para o catálogo da Magnum, não se consegue evitar um misto de júbilo e vertigem. A vasta coleção de imagens e informação reunidas - os grandes eventos, junto com os factos e acontecimentos do dia a dia, o riso, a violência, os momentos mágicos ou de importância simbólica, e até representações de pensamento abstrato - contêm, potencialmente, todas as histórias do mundo", disse Clément Chéroux, na apresentação da mostra.