Actualidade

O antigo ministro das Finanças Luís Campos e Cunha defendeu hoje que a diminuição da dívida pública deve passar por reduzir o encargo com juros e afastar-se do discurso sobre como não pagar a dívida.

O economista, que falava hoje em Lisboa na apresentação do estudo "Que caminhos para a dívida pública portuguesa?", da Plataforma para o Crescimento Sustentável, começou por questionar sobre se a dívida pública de 130% do Produto Interno Bruto (PIB) é ou não sustentável, considerando que "ainda é" e que "o que interessa é a despesa com juros".

Campos e Cunha afirmou que, neste momento, os encargos com juros da dívida pública em Portugal "andam à volta de 4,2% do PIB", o que "é bastante, de facto", mas recordou que "há 25 anos era 8%", ainda que a dívida pública fosse de 70% do PIB e as taxas de juro estivessem nos 10% e "nunca ninguém falou em reestruturar".