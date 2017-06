Actualidade

Cristiano Ronaldo foi hoje o único ausente no arranque da preparação da seleção portuguesa de futebol para o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018, sendo que Pepe já esteve às ordens de Fernando Santos.

Dois dias depois de ter conquistado a Liga dos Campeões com o Real Madrid, o 'capitão' da equipa das 'quinas' ainda não integrou a comitiva lusa, ao contrário do central dos 'merengues', que se juntou hoje ao restante grupo.

Ricardo Quaresma foi a outra novidade no primeiro apronto após o triunfo no particular de sábado com Chipre (4-0), embora o extremo do Besiktas estivesse com a seleção portuguesa desde a semana passada, a recuperar de uma lesão.