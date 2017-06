Actualidade

O funeral do escritor mexicano Antonio Sarabia, de 72 anos, que morreu no sábado, realiza-se na quinta-feira, às 10:30, da Basílica da Estrela, em Lisboa, para o cemitério do Alto de S. João, foi hoje divulgado.

O velório do escritor realiza-se a partir das 18:00 de quarta-feira, na Basílica da Estrela.

Antonio Sarabia Vargas, que completaria 73 anos no próximo sábado, resida há vários anos em Lisboa, onde morreu, e tem traduzido para português, as obras "Os Convidados do Vulcão" (1996), "A Taberna da Índia" (2000), "O Regresso do Paladino" (2005) e "Troia ao Entardecer" (2007).