Actualidade

Uma ópera tropical ou um objeto operático é como Albano Jerónimo classifica o espetáculo "Um libreto para ficarem em casa seus anormais", que encena e que se estreia na quinta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Criado e encenado por Albano Jerónimo, o espetáculo tem libreto e adaptação de Mickaël de Oliveira, a partir do texto "Tivessem ficado em casa, seus anormais", do dramaturgo argentino Rodrigo García.

Albano Jerónimo explicou ter começado a pensar no espetáculo há dois anos, partindo do texto do dramaturgo e publicitário argentino, "um revolucionário nato", que fala de pequenos universos que esbate em pequenas barreiras ou fronteiras sociais, ou guetos".