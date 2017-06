Actualidade

O ator inglês Peter Sallis morreu na sexta-feira, aos 96 anos, anunciaram hoje, citados pela imprensa britânica, os agentes do homem que deu voz à personagem de Wallace, nas animações de "Wallace & Gromit", do estúdio Aardman.

"É com tristeza que anunciamos que o nosso cliente Peter Sallis morreu em paz, com a família a seu lado, na sexta-feira, 02 de junho", anunciou a agência Jonathan Altaras Associates, citada pelo jornal The Guardian.

Também conhecido pela série da BBC "Last of the Summer Wine", na qual foi o único ator a aparecer na totalidade dos 295 episódios, Peter Sallis foi "a primeira e única escolha" para dar voz a Wallace, disse hoje Nick Park, criador da dupla que já atravessou várias desventuras.