Actualidade

Os rios Ovil e Teixeira, em Baião, ambos afluentes do Douro, foram repovoados, desde 2010, com cerca de 17.000 trutas, segundo números da autarquia hoje disponibilizados à Lusa.

A jornada de repovoamento que hoje se realizou naquele concelho, no âmbito das comemorações do Dia do Ambiente, permitiu colocar mais 4.000 espécimes.

As ações têm envolvido o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a Câmara Municipal e centenas de alunos do concelho,