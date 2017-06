Actualidade

A Plataforma para o Crescimento Sustentável (PCS) considera que a reestruturação da dívida pública é um caminho inviável para resolver o elevado endividamento do Estado, porque "destruiria a credibilidade" e retirava o acesso aos mercados.

Este 'think tank' (grupo de reflexão) ligado ao PSD apresentou hoje no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa, um relatório intitulado "Que caminhos para a dívida pública portuguesa", em que começa por traçar uma radiografia do endividamento público atual para depois defender a inviabilidade de uma reestruturação da dívida pública e apresentar um "caminho possível" para a sustentabilidade.

Para demonstrar a "inviabilidade da reestruturação da dívida pública", a PCS assume como pressupostos que esta reestruturação não afetaria os Bilhetes do Tesouro, as poupanças dos particulares em certificados do tesouro e de aforro, nem a dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e apresenta depois três hipóteses.