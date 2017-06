Manchester/Atentados

O irmão do bombista suicida de Manchester, Ismail Abedi, foi libertado sem acusação, noticiou hoje a BBC.

Ismail Abedi, de 24 anos, foi detido dias a seguir ao ataque do irmão Salman Abedi contra o Manchester Arena, quando a polícia procurava qualquer evidência de uma rede terrorista na zona.

Dez outros homens continuam sob custódia no âmbito do ataque suicida de 22 de maio em Manchester, do qual resultaram 22 vítimas mortais e mais de 60 feridos.