Londres/Atentados

As dez pessoas ainda detidas no âmbito da investigação sobre o atentado de Londres foram libertados hoje sem acusação, anunciou a polícia londrina.

Estas dez pessoas tinham sido detidas domingo durante rusgas levadas a cabo no bairro de Barking, na zona leste de Londres, de onde eram originários dois dos três autores do atentado cometido no sábado à noite, Khuram Shazad Butt e Rachid Redouane.

Duas outras pessoas já tinham sido libertadas sem acusação.