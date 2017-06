Actualidade

Um incêndio numa loja de pronto a vestir em Leça do Balio obrigou esta noite à evacuação de um prédio, estando a ser combatido por elementos de várias corporações de bombeiros.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro do Porto (CDOS), o alerta de incêndio foi dado às 20:35 e obrigou à retirada das pessoas do prédio de dois andares, dado que a loja se situa no rés-do-chão do edifício.

Cerca das 22:45 estavam no local elementos dos bombeiros de Sâo Mamede, Leixões, Leça do Balio e Pedrouços.