Lançamento

A ASUS apresenta o ZenFone Zoom S, um aparelho com dupla câmara traseira e bateria de alta capacidade.

Passou a ser dos principais aspetos considerados na escolha de um telemóvel e as marcas sabem isso.

É nesse sentido que a ASUS acaba de lançar o ZenFone Zoom S em Portugal destacando a «capacidade fotográfica inigualável em smartphones, pronto para captar qualquer momento em qualquer lugar».

A verdade é que este aparelho reúne várias características que lhe dão argumentos neste combate.

Desde logo uma dupla câmara traseira: uma com câmara principal com abertura f/1.7 e lente grande angular de 25 mm com 12 MP; outra com 12MP de 59mm de distância focal para um zoom ótico instantâneo de 2,3X e um zoom total de 12X.

O ZenFone Zoom S tem ainda uma das câmaras frontais com maior resolução do mercado, a que junta um sensor SONY IMX 214 de 13MP com uma lente com a abertura de f/2.0 que permite obter selfies de alta resolução.

Além disso, beneficia da tecnologia ASUS SuperPixel para alcançar uma sensibilidade à luz duas vezes superior.

Focagem automática, modo totalmente manual e gravação de vídeo 4K UHD contínua com focagem automática são outros pontos fortes.

Isso e a bateria de 5000mAh (6 horas de vídeo contínuo de autonomia), que pode ser usada como powerbank para carregar outros equipamentos.