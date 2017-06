Actualidade

Redação, 05 jun Lusa - O defesa-central português do Real Madrid Pepe confirmou hoje que vai sair do clube que revalidou no sábado a conquista da Liga dos Campeões de futebol, em declarações à rádio espanhola Cope.

"O carino das pessoas nunca poderei esquecer, sempre tentei fazer a minha carreira no Real Madrid. Isso me fez feliz, disse o internacional luso, de origem brasileira.

O jogador revelou ainda não ter assinado com nenhum clube", mas sempre foi adiantando que tem "a ilusão de continuar a ganhar títulos noutro clube", embora não tenha adiantado se será pelos franceses do Paris Saint-Germain, ou de outro clube.