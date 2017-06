Actualidade

A SAD do Sporting registou um resultado positivo de 35,089 milhões de euros (ME) no terceiro trimestre do exercício referente à época de 2016/2017, segundo o comunicado enviado na segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o clube lisboeta, este representa "um dos melhores resultados trimestrais de sempre desde que foi constituída a sociedade anónima desportiva", tendo ainda realçado a diferença com o exercício do ano anterior, que apresentou um resultado negativo de 17,106 ME.

A SAD 'leonina' refere que "estes resultados refletem duas situações distintas e positivas: por um lado, em termos estritamente operacionais, nota-se um crescimento sustentado das receitas e, por outro, a realização das duas maiores vendas de sempre da Sporting SAD", o que aquela sociedade considera permitiu "cobrir o maior investimento efetuado na corrente época desportiva".