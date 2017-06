Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar revelou hoje que o Kuwait está a tentar mediar e resolver a crise diplomática, desencadeada na segunda-feira pelo corte de relações por parte de uma série de países árabes.

O chefe da diplomacia do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, afirmou que o governante do Kuwait pediu ao emir, o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, para adiar o discurso ao país sobre a crise regional, a mais grave desde a guerra do Golfo de 1991, de modo a conversar com as partes envolvidas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros também afirmou, à televisão Al-Jazeera, que Doha rejeita aqueles que "tentam impor a sua vontade no Qatar ou intervir nos seus assuntos internos".