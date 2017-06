Actualidade

Um avião da companhia aérea Virgin foi evacuado hoje na Austrália após a descoberta no seu interior de uma mensagem escrita sobre a alegada presença de uma bomba a bordo, informaram os 'media' locais.

Os passageiros do voo VA114, que partiu de Sydney, saltaram para a pista depois de abertas as portas de emergência logo depois de o avião ter aterrado no aeroporto de Albury, onde era aguardado pela polícia, segundo a agência noticiosa AAP.

Um passageiro foi detido na sequência do incidente que está a ser investigado pelas autoridades australianas.