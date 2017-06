Mais de oitenta bombeiros combatiam às 06

Mais de oitenta bombeiros continuavam às 06:30 de hoje a combater o incêndio numa loja de roupa em Leça do Balio, Matosinhos, mais de dez horas depois do início e que levou à retirada de várias pessoas.

Em declarações à agência Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto adiantou que o incêndio está a ser combatido por 86 operacionais, com o apoio de 30 veículos, e não causou quaisquer vítimas.

"O incêndio, que não causou vítimas, ainda não está dominado. Os bombeiros conseguiram entretanto entrar na cave do edifício com alguma dificuldade devido à carga térmica e ao fumo", disse.