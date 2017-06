Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, admitiu na segunda-feira que o clube 'leonino' está em conversações com Fábio Coentrão para o lateral esquerdo do Real Madrid se mudar para Alvalade.

"Sim, há conversações. Vamos ver o que se passa", disse Bruno de Carvalho à agência EFE, na Guatemala, onde assinou um acordo de cooperação com o Club Menedy para formar uma Academia Sporting.

O líder 'leonino' não se alongou muito mais sobre as negociações para contratar Fábio Coentrão, admitindo, porém, que o Sporting procura um defesa esquerdo.