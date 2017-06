Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, um aliado próximo do Qatar, está a fazer todos os esforços diplomáticos para tentar resolver a crise entre Doha e os seus vizinhos do Golfo, revelou o porta-voz da presidência turca.

"O Presidente Erdogan lançou esforços diplomáticos para resolver a disputa entre amigos e irmãos, no espírito do mês sagrado do ramadão", declarou o porta-voz da presidência turca Ibrahim Kalin, em comunicado.

O responsável afirmou que a Turquia está prestes a "assumir as suas responsabilidades nos próximos dias e semanas" para facilitar um acordo, exortando os países do Golfo a resolverem os seus problemas "através de negociações, diálogo e comunicação".