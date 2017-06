Actualidade

O presidente da EDP, António Mexia, afirmou hoje que os arguidos no processo de investigação a rendas no setor energético "estavam a agir como representantes legais dos órgãos", e as decisões em causa foram "colegiais".

Em conferência de imprensa, António Mexia lamentou não ter podido esclarecer o objeto da investigação, em que é um dos quatro arguidos, logo na sexta-feira, dia em que foram realizadas buscas na elétrica, adiantando que só teve acesso ao processo na segunda-feira.

"Temos pena de não ter podido fazer isto na sexta-feira ou ontem [segunda-feira], mas só ontem tivemos acesso ao processo. Por isso, só hoje podemos explicar o que está em causa", declarou.