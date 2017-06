Autárquicas

O ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo anunciou hoje que renuncia à sua candidatura à Câmara do Porto, devido a problemas de saúde.

Em conferência de imprensa, o bloquista afirmou "que há pouco mais de uma semana, de uma forma brusca, súbita e imprevista" tomou conhecimento de que tem um problema de saúde cujo tratamento é inadiável.

A coordenadora do BE Catarina Martins anunciou que João Teixeira Lopes é agora o candidato do bloco à liderança da Câmara do Porto.