Lourenço, o "bebé-milagre" que assim foi apelidado por nascer de uma mãe em morte cerebral, completa quarta-feira um ano e a sua evolução clínica tem sido "normal", continuando esta gestação a ser um caso inédito na medicina portuguesa.

A criança nasceu a 07 de junho do ano passado, com 2,350 quilos, depois de uma gestação de 32 semanas com a mãe em morte cerebral desde o dia 20 de fevereiro de 2016.

O caso, inédito em Portugal e raro no mundo, foi divulgado em conferência de imprensa da unidade de saúde que o realizou, o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a cuja equipa o Presidente da República deu os parabéns.