O presidente da EDP, António Mexia, afirmou hoje que a conclusão da oferta pública de aquisição (OPA) lançada à EDP Renováveis deverá estar concluída "nas próximas semanas", defendendo que a investigação não terá "qualquer influência".

"Não tem nada a ver com o assunto. Esperamos que seja nas próximas semanas. Tem que ser relativamente rápido, porque não há qualquer influência. Esperamos que a CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] decida quando entender", declarou António Mexia, quando questionado sobre se a investigação em curso poderá ter impacto na OPA à subsidiária EDP Renováveis.

Em declarações aos jornalistas, em conferência de imprensa, o presidente da EDP afirmou que "os pedidos de clarificação foram entregues" à CMVM, estando portando o desfecho do processo do lado do regulador do mercado.