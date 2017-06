Actualidade

As temperaturas máximas em Portugal continental vão subir na quarta-feira 8 a 9 graus Celsius em relação ao dia de hoje, prevendo-se que em algumas regiões ultrapassem os 35 graus, disse a meteorologista Cristina Simões.

"Vamos ter uma subida acentuada da temperatura máxima no dia 07, quarta-feira, em todo o território. (...) Estamos a falar de subidas que podem chegar aos 8/9 graus em relação ao que está hoje. Por exemplo, hoje temos 25 graus em Lisboa e amanhã vamos ter 33", salientou à agência Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Cristina Simões adiantou contudo que, apesar da subida acentuada da temperatura, durante a semana prevêem-se algumas oscilações.