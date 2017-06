Actualidade

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, Eduardo Catroga, avisou hoje que "não se brinca com empresas cotadas", adiantando que os principais acionistas admitem processar os autores da denúncia anónima que deu origem à investigação em curso.

"Os principais acionistas, todos por unanimidade, manifestaram a sua solidariedade e alguns deles referiram a necessidade de averiguar a origem da denúncia no sentido de eventual denuncia contra os seus autores, porque não se brinca com empresas cotadas", afirmou hoje Eduardo Catroga em conferência de imprensa, para explicar o inquérito em curso a alterações contratuais com a elétrica em 2004 e 2007.

Já antes, Eduardo Catroga tinha afirmado que se alguém beneficiou com as alterações na revisão dos CMEC e prolongamento da concessão das barragens à elétrica "foi o Estado acionista", que na altura tinha uma posição maioritária na empresa.