Actualidade

O Banco de Portugal alertou hoje para os bancos terem cuidado com a concessão de novos créditos, sobretudo à habitação, mostrando-se preocupado que as instituições aproveitem alguma melhoria económica para assumirem maiores riscos e descurarem dos processos de reestruturação.

"A correta avaliação do risco inerente aos novos fluxos de crédito, quer no respeitante à capacidade de crédito dos mutuários, quer quanto ao colateral que é dado como garantia, assume particular relevância [nos créditos à habitação]. As práticas de concessão de outros créditos a particulares e às empresas deverão ser igualmente criteriosas", refere o Banco de Portugal no Relatório de Estabilidade Financeira de junho, hoje divulgado.

Segundo o documento, é fundamental que as instituições financeiras avaliem corretamente o risco inerente aos novos créditos caso se verifiquem alterações de futuro, como um aumento das taxas de juro, em valores historicamente baixos atualmente.